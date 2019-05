Death Stranding: sul canale Twitch di PlayStation è partita una misteriosa diretta

L'attesa dei fan di Death Stranding per la giornata di domani è altissima e a gettare benzina sul fuoco è appena arrivata Sony con una misteriosissima diretta appena partita sul canale ufficiale Twitch di PlayStation.

La diretta mostra quelle che sembrano le impronte di una mano su uno sfondo che ritrae un liquido nero e, dietro le sagome a forma di mano, si intravede qualcosa in movimento. Osservando per un po' il filmato è possibile vedere anche Sam, il protagonista interpretato dall'attore Norman Reedus, tra le immagini nascoste. A questo punto è molto probabile che la diretta continui a mostrare immagini molto simili senza soluzione di continuità fino a domani, quando con tutta probabilità verrà mostrato al mondo il nuovo trailer del gioco, magari accompagnato dalla data d'uscita ufficiale.

Vi ricordiamo che nelle ultime ore Hideo Kojima ha pubblicato un nuovo filmato legato a Death Stranding nel quale il game designer e fondatore di Kojima Productions ha ricordato che "la pazienza è la virtù dei forti". Non è mancato poi un teaser di Death Stranding nel quale gli sviluppatori invitano i giocatori ad "aiutarli a riconnettersi".



Per ingannare l'attesa potete anche dare un'occhiata al nuovo teaser pubblicato sul profilo Twitter di Hideo Kojima, nel quale si vedono immagini molto simili a quelle attualmente in onda su Twitch e legate al messaggio "il domani è nelle vostre mani".

State aspettando anche voi con ansia il reveal di domani? Fatecelo sapere nei commenti.