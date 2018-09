Death Stranding: il cast giapponese include molti doppiatori della serie Metal Gear Solid

Hideo Kojima ha svelato su Twitter alcuni nomi del cast giapponese di Death Stranding, un casto ben nutrito che include anche numerosi doppiatori che hanno già lavorato alla serie Metal Gear Solid.

Tra i tanti, Kojima cita Akio Otsuka e Kikuo Inoue, noti per aver doppiato Solid Snake/Big Boss e The Boss nella saga di Metal Gear, inoltre trovano spazio anche Satoshi Mikami, Kenjiro Tsuda e Nana Mizuki (Paz in Metal Gear Solid Peace Walker e Metal Gear Solid V).

I nomi citati parteciperanno insieme a Hideo Kojima al panel di Death Stranding previsto per il Tokyo Game Show e in programma domenica 23 settembre. Il producer giapponese ha confermato che il gioco non potrà essere provato in questa occasione, inoltre lo studio non mostrerà nuove sequenze di gameplay, tuttavia non è escluso l'arrivo di nuovi dettagli sul progetto.

Death Stranding è ancora privo di una finestra di lancio, non ci resta che attendere per saperne di più, una pubblicazione nel corso del 2019 appare improbabile ma non del tutto esclusa, secondo alcuni analisti il gioco di Hideo Kojima uscirà nel 2020 su PlayStation 4 e in contemporanea su PlayStation 5.