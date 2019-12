Death Stranding e Cliff: Kojima e Mikkelsen raccontano la nascita del persoaggio

Tra i primi personaggi dell'universo di Death Stranding ad essere stati presentati al pubblico tramite i trailer di gioco, Cliff è il protagonista di un interessante video pubblicato da Sony PlayStation.

Nel corso del filmato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, Hideo Kojima e Mads Mikkelsen raccontano il percorso che ha portato Cliff a prendere vita sugli schermi. L'attore danese ha ad esempio ricordato il periodo in cui ha iniziò a dialogare con Kojima del proprio ruolo all'interno del progetto. Durante quegli incontri, il game director era solito mostrare a Mikkelsen una vasta selezione di immagini, disegni, storyboard ed idee, che hanno permesso a quest'ultimo didi comprendere l'universo che Kojima aveva intenzione di creare: "È stato molto utile - dichiara Mikkelesen - avere a disposizione questi disegni così poetici e così drammatici per ispirarci".



Il fondatore di Kojima Productions ha sottolineato l'importanza del contributo di Mikkelsen nel plasmare la versione definitiva del personaggio di Death Stranding. "Non stava semplicemente lavorando come attore, - afferma Kojima - ma è stato coinvolto ad un livello più profondo. Non penso che troverei una persona così in maniera facile". L'attore ha infine affermato di aver trovato l'immaginario legato a Cliff estremamente affascinante, definendo il personaggio come una rappresentazione di "essere umano sia cattivo sia buono...entrambi i lati della medaglia".



L'interpretazione di Cliff è valsa a Mikelsen la vittoria nella categoria Best Performance dei The Game Awards 2019. Durante l'evento, è stata inoltre premiata la colonna sonora di Death Stranding.