Death Stranding: la colonna sonora in vinile in arrivo a giugno

Mondo è lieta di annunciare l'edizione in vinile della colonna sonora di Death Stranding, in arrivo a giugno in una speciale edizione da tre dischi che include i brani di Low Roar, CHVRCHES, Silent Poets e Apocalyptica.

Mondo è nota per aver già prodotto in passato altre edizioni in vinile delle colonne sonore di alcuni dei videogiochi di maggior successo.

La colonna sonora in vinile di Death Stranding sarà composta da tre dischi clear da 180 grammi (in alternativa sarà disponibile anche in vinile nero), e verrà commercializzata a partire da giugno 2020 al prezzo di listino di 45 dollari. Per la felicità di tutti i fan del gioco, il prodotto potrà essere spedito in tutto il mondo, quindi anche in Italia.

Se siete interessati a procurarvela, potete effettuare il pre-order della colonna sonora in vinile di Death Stranding direttamente nel negozio online di Mondo, in modo da assicurarvi la vostra copia.

La confezione della colonna sonora includerà l'artwork che abbiamo riportato a fondo pagina: realizzato da Randy Ortiz, l'immagine rappresenta il QPID, il ciondolo del protagonista di Death Stranding indispensabile per collegare i diversi nodi della rete della Bridges.

Cosa ne pensate di questa edizione in vinile della colonna sonora di Death Stranding? La farete vostra? Fatecelo sapere nei commenti.