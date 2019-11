Death Stranding: come cambiare il colore di tuta, equipaggiamento e veicoli

Dopo avervi mostrato come cambiare l'acconciatura di Sam, in questa mini-guida di Death Stranding vi spieghiamo come sbloccare la personalizzazione dei colori per la tuta, l'equipaggiamento e i veicoli a disposizione del giocatore.

La personalizzazione dei colori può essere sbloccata progredendo nell'avventura e aumentando il livello di connessione con le varie stazioni disseminate nel mondo di gioco. Vediamo come fare.

Come cambiare il colore della tuta di Sam

Per cambiare il colore della tuta di Sam bisogna aver completato la storia principale di Death Stranding almeno una volta. Una volta soddisfatta questa condizione, sarete in grado di cambiare il colore della tuta dalla stanza privata di Sam, proprio come potete vedere nel filmato proposto in apertura.

Come cambiare colore alla maschera di Ludens

I colori della maschera di Ludens si sbloccano aumentando il livello di connessione con le seguenti stazioni:

Rosa: livello di connessione 3 nella stazione a ovest di Knot City.

Verde fantasma: livello di connessione 3 nel Parco eolico.

Giallo: livello di connessione 3 a Port Knot City.

Marrone Coyote: livello di connessione 3 con il Fan di Ludens.

Blu ghiaccio: livello di connessione 3 con il Musicista.

Blu: livello di connessione 3 a Lake Knot City.

Verde erba: livello di connessione 3 con l'Anziano.

Giallo di emergenza: livello di connessione 1 con il Collezionista.

Grigio lupo: livello di connessione 3 con il Regista.

Verde oliva: livello di connessione 3 con il Dottore.

Viola: livello di connessione 3 con l'Alpinista.

Giallo chiaro: livello di connessione 3 con lo Spiritualista.

Color sabbia: livello di connessione 1 con il Figlio del Romanziere.

Blu elettrico: livello di connessione 3 nel laboratorio di Heartman.

Rosso marziano: livello di connessione 3 con il Geologo.

Arancione vulcanico: livello di connessione 3 con il Paleontologo.

Dopo aver sbloccato un nuovo colore, per equipaggiarlo non vi resta che andare nella stanza privata di Sam. Questo vale in generale per tutti i pezzi di equipaggiamento che vedremo anche di seguito.

Come cambiare colore allo zaino di Sam

I colori dello zaino si sbloccano nell'episodio 3, al centro di distribuzione a sud di Lake Knot City, aumentando il livello di connessione con le seguenti stazioni:

Rosa: disponibile da subito nella stazione a ovest di Knot City.

Verde fantasma: livello di connessione 3 al Parco Eolico.

Giallo: disponibile da subito a Port Knot City.

Marrone Coyote: livello di connessione 3 con il Fan di Ludens.

Blu ghiaccio: livello di connessione 3 con il Musicista.

Blu: disponibile da subito a Lake Knot City.

Verde erba: livello di connessione 3 con l'Anziano.

Giallo di emergenza: livello di connessione 3 con il Collezionista.

Grigio lupo: livello di connessione 3 con il Regista.

Verde oliva: livello di connessione 3 con il Dottore.

Viola: livello di connessione 3 con l'Alpinista.

Giallo chiaro: livello di connessione 3 con lo Spiritualista.

Color sabbia: disponibile da subito dal Figlio del Romanziere.

Blu elettrico: livello di connessione 3 con il laboratorio di Heartman.

Rosso marziano: livello di connessione 3 con il Geologo.

Arancione vulcanico: livello di connessione 3 con il Paleontologo.

Come cambiare colore agli occhiali da sole di Sam

Sbloccherete la personalizzazione dei colori per gli occhiali dopo aver fatto visita al Regista. Di seguito elenchiamo tutte le colorazioni disponibili:

Rosa: livello di connessione 4 con la stazione a ovest di Knot City.

Verde fantasma: livello di connessione 4 con il Parco Eolico.

Giallo: disponibile da subito a Port Knot City.

Marrone Coyote: livello di connessione 4 con il Fan di Ludens.

Blu ghiaccio: livello di connessione 4 con il Musicista.

Blu: disponibile da subito a Lake Knot City.

Verde foglia: livello di connessione 4 con l'Anziano.

Giallo di emergenza: livello di connessione 4 con il Collezionista.

Grigio lupo: livello di connessione 4 con il Regista.

Verde oliva: livello di connessione 4 con il Dottore.

Viola: livello di connessione 4 con l'Alpinista.

Giallo chiaro: livello di connessione 4 con lo Spiritualista.

Color sabbia: disponibile da subito dal Figlio del Romanziere.

Blu elettrico: disponibile da subito al laboratorio di Heartman.

Rosso marziano: disponibile da subito dal Geologo.

Arancione vulcanico: disponibile da subito dal Paleontologo.

Come cambiare colore al berretto Bridges Cap di Sam

Potrete cambiare colore al berretto Bridges Cap a partire dall'episodio 2, aumentando il livello di connessione con le seguenti stazioni:

Rosa: livello di connessione 4 con la stazione a ovest di Knot City.

Viola: livello di connessione 5 con l'Alpinista.

Giallo chiaro: livello di connessione 4 con lo Spiritualista.

Blu elettrico: livello di connessione 4 con il laboratorio di Heartman.

Arancione vulcanico: livello di connessione 4 con il Paleontologo.

Come cambiare colore ai veicoli di Sam

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come sbloccare e creare i veicoli in Death Stranding. A partire dall'episodio 3, dopo aver raggiunto il centro di distribuzione a sud di Lake Knot City, sarete in grado di personalizzare il colore dei vostri veicoli aumentando il livello di connessione con le seguenti stazioni:

Verde oliva, Blu navy, Grigio lupo, Nero stealth, Arancione Bridges, Rosso sangue, Verde segnaletico, Viola prismatico: livello di connessione 3 con il centro di distribuzione a sud di Lake Knot City.

Giallo di emergenza, Color sabbia, Marrone Coyote, Viola, Blu ghiaccio, Bianco neve, Rosa: livello di connessione 4 con il centro di distribuzione a sud di Lake Knot City.

Verde erba, Rosso marziano, Rosa desertico, Verde fantasma, Blu elettrico, Giallo chiaro, Arancione vulcanico: livello di connessione 5 con il centro di distribuzione a sud di Lake Knot City.

Oro chirale: livello di connessione 4 con L'Artista chirale.

Argento riflettente: livello di connessione 2 con il Corriere veterano.

Parlando di personalizzazione estetica di Sam, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come ottenere e sbloccare i bonus pre-order di Death Stranding, attraverso i quali è possibile sbloccare anche la colorazione oro per gli occhiali da sole, il berretto e le placche della tuta.

Per quanto riguarda le stazioni con le quali aumentare il livello di connessione, segnaliamo che in alcune di esse incontrerete anche alcuni dei personaggi famosi di Death Stranding.