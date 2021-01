Death Stranding come God of War e TLOU: il titolo di Kojima un grande successo per Sony?

Di recente, il profilo LinkedIn di Michael Mumbauer, ex Studio Head e Senior Director of Visual Art presso i Worldwide Studios, ha attirato l'attenzione e la curiosità del pubblico.

Nel descrivere il proprio operato presso la famiglia degli studi First Party di Sony, il professionista ha infatti confermato di aver costruito da zero un nuovo team di sviluppo con sede a San Diego. Quest'ultimo, al momento ancora piuttosto misterioso e mai ufficialmente presentato, starebbe lavorando a Action Adventure legati a IP già note, una definizione che è tornata a far pensare ad un nuovo Uncharted. Ma non solo: anche un ulteriore dettaglio presente nella scheda di Michael Mumbauer ha incuriosito la community.



Nello specifico, si tratta di un accostamento di Death Stranding a God of War, The Last of Us Parte 2 e Marvel's Spider-Man come titolo di grande successo per Sony. Sul profilo LinkedIn, il professionista scrive infatti di sé: "È grazie alla sua ricerca di tecnologie per lo story-telling in tempo reale negli ambiti dei personaggi digitali fotorealistici, della cinematografia in tempo reale, delle performance di capture avanzate e delle animazioni di qualità cinematografica che serie come Uncharted, God of War, The Last of Us, Marvel's Spider-Man e Death Stranding hanno totalizzato vendite da record e apprezzamento internazionale per Sony". Purtroppo, la dichiarazione, per quanto interessante, non offre dettagli sui dati di vendita di Death Stranding, mai resi noti pubblicamente.



Al momento, lo ricordiamo, Kojima Productions è al lavoro su di un nuovo gioco, il cui sviluppo è ufficialmente in corso.