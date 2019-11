Death Stranding: come ottenere e sbloccare i bonus pre-order

I bonus pre-order di Death Stranding includono una serie di oggetti in-game come gli occhiali da sole d'oro, l'esoscheletro potenza, l'armatura d'oro e altri pezzi di equipaggiamento. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenerli e riscattarli all'interno del gioco.

In base al fatto che abbiate prenotato il gioco, o acquistato una particolare versione speciale di Death Stranding (come la collector's edition o la digital deluxe edition), avrete diritto a ricevere un certo numero di bonus pre-order. Li elenchiamo tutti di seguito, spiegandovi come riscattarli nel corso dell'avventura.

Tutti i bonus pre-order di Death Stranding

Berretto d'oro

Occhiali da sole d'oro "Sam"

Occhiali da sole d'oro "Maschera di Ludens"

Piastre d'oro per l'armatura

Piastre d'oro per l'armatura (livello 2)

Esoscheletro d'oro velocità (livello 1)

Esoscheletro d'oro potenza

Esoscheletro d'oro per tutti i tipi di terreno

Come riscattare i bonus pre-order di Death Stranding

Preordinare il gioco o acquistarlo in edizione speciale vi dà solo il diritto di ricevere i bonus pre-order, ma per ottenerli effettivamente dovrete prima sbloccarli nel corso dell'avventura.

Non preoccupatevi, però: riscattarli non richiederà di andare a caccia di quest casuali nel mondo di gioco. Il modo in cui li riceverete in-game, infatti, camminerà di pari passo con la vostra progressione nella storia.

Per esempio, una volta trovata la versione base dell'esoscheletro velocità sarete in grado di fabbricare il relativo esoscheletro d'oro di livello 1.

Per oggetti come gli occhiali da sole e il berretto d'oro, vi basterà attendere l'arrivo di una notifica sulla disponibilità di queste nuove colorazioni. Per equipaggiarli non vi resta che andare nella vostra stanza privata, da dove è possibile personalizzare l'aspetto di Sam.

Se avete bisogno di altri consigli per il gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva con trucchi e consigli per giocare a Death Stranding.