Death Stranding: come ottenere Vigore extra prima di una consegna

I lunghi viaggi di Sam Porter Bridges in Death Stranding sono pieni di insidie di ogni tipo e non è difficile cadere in qualche errore che lascerà il povero protagonista con molto meno Vigore rispetto a quello con il quale è partito. Ecco quindi un utile consiglio che vi aiuterà ad iniziare ogni missione con un piccolo aiuto.

Quel vecchio burlone di Kojima si è infatti divertito ad inserire nella Stanza Privata di Sam, accessibile da qualsiasi Centro Logistico sparso in giro per la mappa, un gran numero di Monster, il celebre energy drink. Bevendo diverse lattine della bevanda potrete ottenere un incremento temporaneo della barra del Vigore di Sam del 25%. Per ricevere questo potenziamento non dovrete far altro che bere tre lattine di Monster interagendo prima con il tavolo alla destra di Sam e poi con le bibite. Per velocizzare il processo potete anche saltare il mini-filmato che vede il protagonista aprire e scolarsi le singole bevande tramite la pressione del tasto start e la selezione della voce "Salta". Ripetete il tutto per tre volte e sarete pronti per una nuova avventura.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'utile guida con tutti i consigli su come iniziare a giocare a Death Stranding, rigorosamente priva di spoiler.

Avete già letto la guida alla posizione dei Chip di Memoria in Death Stranding?