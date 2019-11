Death Stranding: come sbloccare i Veicoli, crearli, ripararli e ricaricarli

Il mondo di Death Stranding è troppo vasto e impervio per essere attraversato tutto a piedi. Per fortuna, nel corso dell'avventura potrete fare affidamento sui veicoli come la moto a tre ruote e i camion: in questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarli, crearli, ripararli e ricaricarli.

Dopo avervi proposto la guida ai controlli di Death Stranding, dove vi abbiamo spiegato come muovervi a piedi e a bordo dei mezzi, di seguito vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per sbloccare e utilizzare i veicoli nel gioco.

Come sbloccare i veicoli in Death Stranding

In Death Stranding esistono due tipi di veicoli: le moto a tre ruote e i camion.

Le moto sono più agili e vi consentono di spostarvi più velocemente, presentandosi come la soluzione ideale per le consegne da completare in fretta, e che non richiedono un carico eccessivamente pesante e ingombrante.

I camion sono più lenti, ma in compenso offrono molto più spazio in cui disporre i vostri pacchi. Sono l'opzione migliore per le spedizioni più pesanti, quando la missione richiede di consegnare un carico voluminoso e ricco di oggetti. Dato che sono ben saldi sulle quattro ruote, i camion sono anche più stabili e sicuri durante il viaggio.

Ma come si sbloccano i veicoli in Death Stranding? Il primo mezzo che otterrete è la moto a tre ruote standard, dopo aver completato l'ordine 23. Da questo punto in poi non vi resta che creare i veicoli usando le risorse a vostra disposizione: vediamo come fare.

Come creare i veicoli in Death Stranding

Di seguito elenchiamo tutti i veicoli che è possibile creare in Death Stranding. Vi spieghiamo come sbloccare ciascuno di essi, e di quanti materiali avrete bisogno per fabbricarli presso i terminali di consegna della rete chirale.

Come creare le Moto a tre ruote

Standard

Come si sblocca: completando l'ordine 23.

Materiali richiesti: 220 unità di Metallo, 160 unità di Ceramica.

A lungo raggio

Come si sblocca: completando l'ordine 23.

Materiali richiesti: 240 unità di Metallo, 16 unità di Ceramica.

Difensiva

Come si sblocca: ottenendo il livello di connessione 3 a South Knot City.

Materiali richiesti: 200 unità di Metallo, 160 unità di Ceramica, 48 unità di Leghe Speciali.

Da corsa

Come si sblocca: consegnando il chip di memoria trovato sopra il bunker del regista.

Materiali richiesti: 220 unità di Metallo, 160 unità di Ceramica, 96 unità di Leghe Speciali.

Come creare i Camion

Standard

Come si sblocca: completando l'ordine 35.

Materiali richiesti: 320 unità di Metallo, 224 unità di Ceramica.

A lungo raggio (livello 1)

Come si sblocca: ottieni livello di connessione 3 nel centro di distribuzione a sud di Lake Knot City.

Materiali richiesti: 280 unità di Metallo, 256 unità di Ceramica, 48 unità di Leghe Speciali.

A lungo raggio (livello 2)

Come si sblocca: ottieni livello di connessione 4 nel centro di distribuzione a sud di Lake Knot City.

Materiali richiesti: 360 unità di Metallo, 320 unità di Ceramica, 144 unità di Leghe Speciali.

Difensivo

Come si sblocca: ottieni livello di connessione 4 a South Knot City

Materiali richiesti: 240 unità di Metallo, 224 unità di Ceramica, 96 unità di Leghe Speciali.

Come riparare i veicoli in Death Stranding

I veicoli sono soggetti ad usura, e nel corso del tempo possono guastarsi fino a diventare inutilizzabili. Capirete che il vostro mezzo ha subito troppi danni quando questa inizierà ad emettere fumo e scosse elettriche. A questo punto, assicuratevi di ripararlo prima che esploda danneggiando Sam, il Bridge Baby e il carico che stavate trasportando.

In Death Stranding è possibile riparare i veicoli solo in un modo: portandoli all'interno del garage di un terminale di consegna della rete chirale. Una volta inserito il vostro mezzo dentro il garage, questo vi verrà riconsegnato nel giro di pochi secondi come se fosse nuovo, immediatamente pronto all'uso.

Come ricaricare i veicoli in Death Stranding

I veicoli di Death Stranding sono alimentati a batteria. Naturalmente, nel corso delle spedizioni la batteria si consuma, fino ad esaurirsi del tutto rendendo il veicolo inutilizzabile. Per tornare a utilizzare il mezzo, a questo punto, sarete chiamati a ricaricare la batteria. Come si fa?

Per ricaricare le batterie delle moto e dei camion in Death Stranding, tutto quello che dovete fare è posizionare il veicolo vicino a un generatore, entro un raggio di 5 metri. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, i generatori si presentano come delle colonne verticali facilmente visibili in lontananza. Se non riuscite a trovarne una nei dintorni, potete sempre costruirlo voi stessi tramite un terminale della rete chirale.

Questo è tutto quello che c'è da sapere per sbloccare, creare, riparare e ricaricare i veicoli in Death Stranding. Ricordate che le spedizioni non sono mai una passeggiata di salute, e che oltre agli ostacoli ambientali dovrete vedervela con i MULI e le Creature Arenate. Per prepararvi ad affrontare ogni pericolo, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi spiega come sbloccare tutte le armi di Death Stranding.