Death Stranding: come trovare Conan O'Brien e ottenere il Cappuccio da Lontra

Nel mondo di Death Stranding è possibile incontrare diversi personaggi famosi. Tra questi c'è il celebre Conan O'Brien, il famoso conduttore Late Night with Conan della NBC. In questa mini-guida vi spieghiamo dove incontrarlo nel gioco, in modo da ottenere in ricompensa il Cappuccio da Lontra.

Prima di incontrare Conan O'Brien dovrete accettare l'ordine #38 di Sam, una missione secondaria che richiede di recapitare un pacco a un cosplayer. La quest potrà essere sbloccata durante il Capitolo 3, presso un qualsiasi terminale dalle parti di Knot City.

Come incontrare Conan O'Brien

Una volta che avete ottenuto la missione, raggiungete il rifugio situato a nord-ovest di South Knot City, in un burrone scosceso che si trova circa a metà strada per la stazione meteorologica. Il modo più semplice per entrare è quello di utilizzare un'ancora di arrampicata per scendere con la corda doppia. In alternativa, se preferite gli approcci spettacolari, potete salire a bordo di una moto e saltare all'interno del canyon.

Come ottenere il Cappuccio da Lontra

Dopo aver completato la missione e sbloccato il rifugio sulla rete chirale, incontrerete finalmente Conan O'Brien sotto forma di ologramma. Si metterà a chiacchierare con voi, raccontandovi alcune curiosità sulle lontre...fino a quando non vi regalerà il suo Cappuccio da Lontra! Potete visualizzare ed equipaggiare l'oggetto dal menu radiale. Questo speciale cappuccio si attiva sotto la pioggia, e vi permette di attraversare i corsi d'acqua con un maggior equilibrio, e con la possibilità di nuotare sul fianco.

Continuando a fare altre consegne per il complesso del cosplayer, inoltre, otterrete anche un ologramma di Conan OBrien per le vostre strutture potenziate.

