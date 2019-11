Death Stranding commentato da Sabaku e Fossa: analisi del gioco di Hideo Kojima

Sabaku è stato protagonista della nuova puntata di A Night With dedicata a Death Stranding, andata in onda su Twitch lunedì 5 novembre. Se ve la siete persa non preoccupatevi perchè ve la proponiamo in versione integrale in apertura della notizia.

Il Fossa e Sabaku no Maiku hanno chiacchierato a ruota libera (rigorosamente senza spoiler) riguardo l'esperienza provata con il kolossal sci-fi di Hideo Kojima in arrivo l'8 novembre su PlayStation 4. Un gustoso antipasto in attesa di poter provare il gioco, ricordiamo che da giovedì 7 novembre a mezzogiorno sul canale Twitch di Everyeye.it inizieranno una serie di dirette e live gameplay di Death Stranding che ci accompagneranno anche nelle prossime settimane.

