Death Stranding e la community: le migliori fan art selezionate da PlayStation Italia

Approdato sul mercato da poco meno di un mese, la prima creazione di Kojima Productions è stata protagonista di diverse iniziative: PlayStation Italia, ad esempio, ha chiesto ai videogiocatori di rappresentare il mondo di Death Stranding tramite proprie fan-art.

La community si è dunque sbizzarrita, proponendo diverse creazioni ispirate alla più recente opera di Hideo Kojima. Tra le proposte presentate dai videogiocatori, sono tre le fan art ad essere state riconosciute come particolarmente meritevoli. Queste ultime sono state dunque pubblicate sulle pagine del Blog italiano ufficiale di PlayStation. Tra i vincitori del contest troviamo ritratti di alcuni dei personaggi principali del gioco, tra cui Fragile (Léa Seydoux), Cliff (Mads Mikkelsen) e, ovviamente, il protagonista Sam Porter Bridges (Norman Reedus). Direttamente in calce a questa news, potete trovare le fan art selezionate da PlayStation Italia: cosa ve ne pare?



Restando in tema di produzioni creative realizzate dalla platea videoludica, ricordiamo che l'ultima edizione di Share of the Week, periodico contest tematico organizzato da Sony e dedicato alla fotografia in-game, ha avuto per protagonisti i panorami di Death Stranding. PlayStation Italia ha inoltre festeggiato il lancio del gioco con la presentazione di "Connectors", iniziativa dedicata alla riscoperta di alcuni dei borghi più affascinanti del nostro Paese.