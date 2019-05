Death Stranding compare sul PlayStation Store, apertura preordini e demo in arrivo?

Sul PlayStation Store americano ha fatto la sua comparsa la pagina di Death Stranding con tanto di pulsante "Preordina Ora", non ancora funzionante. Alcune fonti inoltre fanno riferimento ad una fantomatica demo in arrivo...

Secondo quanto riportato, tutti coloro che prenoteranno il gioco riceveranno un pacchetto contenente un tema dinamico per PS4, avatar per il PSN e alcuni oggetti in-game: Gold "Sam”"Sunglasses, Gold Armor Plate, Gold Hat e Gold Speed Skeleton, tutti comunque sbloccabili semplicemente giocando.

Al momento la pagina non riporta la data di uscita di Death Stranding, apparentemente fissata per l'8 novembre 2019 secondo quanto riportato da Antonio Fucito. Sul PlayStation Store italiano la pagina preorder non è ancora attiva ma potrebbe diventarlo nel tardo pomeriggio, quando Sony Interactive Entertainment dovrebbe pubblicare il nuovo trailer del gioco di Hideo Kojima. Nel frattempo, il livestream iniziato sul canale Twitch di PlayStation alle 20:30 di ieri sera continua, dopo essere andato avanti per tutta la notte senza interruzioni.

Secondo il sito spagnolo Atomix, nella giornata odierna o comunque entro la fine della settimana Sony e Kojima Productions potrebbero pubblicare anche una demo di Death Stranding oppure un "Playable Teaser" sullo stile di quanto avvenuto nel 2014 con P.T./Silent Hills.