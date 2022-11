Death Stranding compie tre anni, il gioco di Kojima a quota 10 milioni di giocatori

L'8 novembre 2019, Death Stranding usciva su PlayStation 4, il gioco di Hideo Kojima festeggia oggi il terzo compleanno e per l'occasione la compagnia ha rivelato che Death Stranding e Death Stranding Director's Cut hanno raggiunto oltre 10 milioni di giocatori in tutto il mondo.

Death Stranding è uscito inizialmente in esclusiva su PS4 per poi arrivare nel luglio 2020 su PC via Steam ed Epic Games Store, la Director's Cut invece è stata lanciata su PS5 a settembre 2021 per poi giungere su Epic Games Store e Steam a marzo 2022.

Kojima Productions ha ringraziato il pubblico per aver accolto con entusiasmo un'esperienza così particolare e sicuramente diversa dal solito, la compagnia continuerà a lavorare per espandere l'universo di Death Stranding anche se al momento non c'è nulla di nuovo da annunciare. Come sappiamo, da tempo si rincorrono i rumor su Death Stranding 2 che potrebbe essere annunciato ai The Game Awards, nessuna conferma è giunta da Kojima Productions e per il momento quanto riportato deve essere preso con le dovute precauzioni.

Hideo Kojima e Kojima Productions ricordano che Death Stranding e Death Stranding Director’s Cut sono disponibili su PlayStation Plus, l'originale Death Stranding è stato aggiunto recentemente anche al catalogo PC Game Pass.