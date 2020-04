Death Stranding: il compositore parla dell'ispirazione per la colonna sonora

Tra gli aspetti più apprezzati di Death Stranding figura senza ombra di dubbio l'accompagnamento sonoro, al quale è stato dedicato la medesima cura riservata a tutte le altre componenti della produzione. Non a caso, il gioco si è aggiudicato il premio per la miglior colonna sonora ai Game Awards 2019.

L'artefice di questo incredibile lavoro è stato il compositore svedese Ludwig Forssell, collaboratore fidato di Kojima che aveva già partecipato, tra gli altri, a Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain e persino a P.T., il Playable Teaser del defunto Silent Hills. In Death Stranding, oltre che della colonna sonora, si è occupato anche della generazione dei suoni.

In una recente intervista concessa a GameReactor, Forssell ha svelato alcuni interessanti retroscena, a partire dalle fonte d'ispirazione per l'accompagnamento sonoro: "Hideo mi diede un CD con la soundtrack di It Follows, che è una storia horror fortemente basata sui sintetizzatori, e io ho incentrato l'essenza della mia musica su quello, cercando di emulare le tecniche di quella colonna sonora". It Follows, pe chi non lo sapesse, è un film del 2014 diretto da David Robert Mitchell che tratta tematiche differenti da quelle di Death Stranding, anche se ha ugualmente a che fare con un'entità sovrannaturale.

Forssell ha inoltre svelato la genesi del suono che accompagna la connessione di Sam al pod del Bambino Ponte: "Uno dei suoni che mi sono piaciuti davvero tanto e che credo che le persone abbiano notato senza starci a pensare troppo, è quello di San che si collega al pod di BB. Il pod del Bridge Baby che comincia ad accendersi è quello di un vecchio modem per internet che si avvia".



Prima di salutarvi, vi raccontiamo di un altro retroscena che contiene uno spoiler sulla trama di Death Stranding. Se non lo avete giocato, vi consigliamo di interrompere immediatamente la lettura.

Forsell ha discusso della sequenza in Vietnam, che i fan del gioco hanno notevolmente apprezzato: "Durante la guerra del Vietnam l'esercito degli Stati Uniti ha impiegato questa guerriglia sperimentale e psicologica, durante la quale riproduceva voci spaventose attraverso degli altoparlanti, facendo finta che fossero i fantasmi dei soldati caduti che chiamavano i membri della propria famiglia. Abbiamo creato una nostra versione e l'abbiamo inserita nella sequenza del Vietnam".