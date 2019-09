Death Stranding: confermata la scelta del livello di difficoltà, ci sarà anche 'Very Easy'

Con l'approssimarsi della data di uscita di Death Stranding in esclusiva su PS4, Hideo Kojima torna ad aggiornarci sullo sviluppo del suo attesissimo kolossal sci-fi per confermare la possibilità di scelta del livello di difficoltà.

Dalle pagine del suo profilo Twitter in lingua giapponese, Kojima ha contribuito a fare luce su questo importante aspetto del gameplay di Death Stranding affermando che sì, sarà possibile selezionare il livello di difficoltà desiderato scegliendo tra una rosa di opzioni che spazieranno da "Very Easy" ad "Hard" (o "Very Hard").

In questo modo, assicura il papà di Metal Gear, gli utenti che hanno poca dimestichezza con gli action adventure di questo genere potranno comunque progredire agilmente nelle missioni della trama principale e approfondire la conoscenza dei singoli PNG e nemici che graviteranno attorno alla figura di Sam Bridges. In maniera scherzosa, Hideo spiega inoltre di aver dovuto introdurre la modalità "Very Easy" per venire incontro alle esigenze degli attori che collaborano al progetto, permettendogli così di inquadrare il proprio personaggio e capire quale ruolo interpretano nella complessa storia del titolo.

Il lancio di Death Stranding è previsto per l'8 novembre su PlayStation 4 e PS4 Pro. In questi giorni, Hideo Kojima ha ricevuto in regalo da Guerrilla una scatola piena di cioccolato per spronare il maestro giapponese e i suoi autori dei Kojima Productions nella fase finale di sviluppo (senza entrare nel merito delle polemiche sul crunch) della loro ambiziosa avventura a mondo aperto.