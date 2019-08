Death Stranding confermato per il Tokyo Game Show, ma non sarà giocabile

Sony Interactive Entertainment Japan & Asia ha annunciato nelle scorse ore la lineup per il Tokyo Game Show, in programma dal 12 al 15 settembre. Death Stranding sarà presente alla fiera, ma non in forma giocabile, a differenza di quanto capito in un primo momento a seguito della dichiarazioni di Hideo Kojima alla Gamescom.

Sony fa sapere che il gioco "godrà di uno spazio espositivo importante" alla fiera giapponese, tuttavia non verranno messe a disposizione del pubblico demo giocabili come accadrà invece con gli altri titoli presenti come Nioh 2, Call of Duty Modern Warfare (distribuito da Sony in Giappone) e Final Fantasy VII Remake.

Durante il Tokyo Game Show Sony si limiterà a mostrare un video gameplay su grandi schermi collocati in una zona apposita, con ogni probabilità nei giorni della fiera si terrà anche un panel con protagonista Hideo Kojima, per il momento però i piani riguardo le trasmissioni in streaming e gli eventi sul palco non sono ancora stati confermati.

L'unica certezza è che non ci sarà la classica conferenza Pre Tokyo Game Show generalmente in programma tra il 7 e il 10 settembre, i motivi alla base di questa decisione non sono stati comunicati dal publisher giapponese.