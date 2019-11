Death Stranding e connessioni: alcuni utenti si concentrano sull'aiutare altri corrieri!

Death Stranding è ormai disponibile su PlayStation 4 da alcuni giorni e sembra che la community si stia rapidamente adattando alle funzionalità multiplayer offerte dal titolo.

Sul noto portale Reddit è infatti possibile imbattersi in diverse testimonianze di giocatori che hanno scelto di dedicare parte del loro tempo nel supportare altri corrieri nel loro viaggio attraverso il misterioso mondo di gioco. Mettendo temporaneamente da parte l'avanzamento nelle vicende narrate in Death Stranding, alcuni utenti si sono invece dedicati alle più disparate attività per facilitare il viaggio di altri giocatori.

L'utente SimplyBrian95, come potete verificare in calce, ha ad esempio condiviso le proprie ultime attività tramite il post Reddit che trovate in calce a questa news. Il giocatore ha infatti speso parte del suo tempo nel costruire tre diverse strade, nella speranza che possano aiutare altri corrieri. Nel thread generatosi sono in seguito apparse altre testimonianze. Tra queste, citiamo ad esempio quella del Redditer sammyaxelrod, che racconta di aver scelto di investire le proprie risorse nella costruzione sistematica di generatori: per far questo, ha smesso di produrre scale e corde, sperando di poter fare affidamento su altri corrieri per reperire questi strumenti.



Recentemente Hideo Kojima ha affermato di essere orgoglioso del multiplayer di Death Stranding e della sua positività: voi cosa ne pensate? State usufruendo delle funzionalità di interazione con la community? Se state esplorando il mondo costruito da Kojima Productions, ricordate che sulle pagine di Everyeye potete trovare un'utile guida ai comandi base ed avanzati di Death Stranding.