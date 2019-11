Death Stranding conquista il Perfect Score nella recensione di Famitsu

Il numero 1614 di Famitsu contiene la recensione di Death Stranding: il nuovo gioco di Hideo Kojima sembra aver convinto pienamente i redattori della testa giapponese, che hanno premiato il gioco con il Perfect Score, corrispondente ad un punteggio di 40/40.

Death Stranding diventa così il ventiseiesimo gioco nella storia ad aggiudicarsi il Perfect Score di Famitsu grazie al voto massimo (10/10/10/10) assegnato da ognuno dei redattori. L'ultima fatica di Hideo Kojima si inserisce così in un ristretto club di eletti insieme a titoli come The Legend of Zelda Ocarina Of Time, SoulCalibur, Nintendogs, Final Fantasy XII, Super Smash Bros Brawl, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, Bayonetta, Monster Hunter Tri, Grand Theft Auto V, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Dragon Quest XI Echi di un'Era perduta e The Elder Scrolls V Skyrim.

Death Stranding è anche il primo gioco Sony Interactive Entertainment a conquistare il Perfect Score di Famitsu, evento mai accaduto con gli altri titoli pubblicati dalla compagnia giapponese dal 1995 ad oggi. Al momento la recensione di Famitsu non è disponibile online e dunque non è possibile analizzare i motivi che hanno portato la testata a premiare il gioco con il voto di 40/40, ne sapremo certamente di più nelle prossime ore.