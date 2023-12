Death Stranding continua a crescere: 16 milioni di giocatori, conferma Kojima Productions

Oltre ad aver annunciato che il film di Death Stranding sarà prodotto con A24 e supervisionato da Hideo Kojima, il papà di Metal Gear Solid, insieme ai suoi collaboratori, ci aggiorna in merito al numero di giocatori raggiunto dal titolo originariamente pubblicato su PlayStation 4 nel 2019.

Dopo il suo approdo sulla console Sony di vecchia generazione, Death Stranding è approdato in versione Director's Cut su PlayStation 5 ed anche su PC. Dal 2019 ad oggi, il titolo con protagonista Sam Porter Bridges ha assistito ad una costante crescita del numero di utenti che hanno provato ad esplorare il criptico mondo ideato da Hideo Kojima.

Come dichiarato attraverso le sue pagine ufficiali, Kojima Productions ha confermato che Death Strandign ha raggiunto e superato quota 16 milioni di giocatori in tutto il mondo, considerando sia l'utenza PlayStation che PC. Si tratta di un numero davvero notevole, anche se è lo stesso studio a precisare che nel conteggio vengono considerati anche gli utenti che ci hanno giocato tramite i servizi in abbonamento PlayStation Plus e PC Game Pass. Rimane comunque un traguardo di cui Kojima Productions può sicuramente andare fiera.

La notizia giunge soltanto pochi giorni dopo il reveal di OD, il nuovo gioco sperimentale di Hideo Kojima realizzato in collaborazione con Microsoft.