Da Death Stranding a Control: il 2019 di PS4 nei migliori scatti in-game scelti da Sony

In attesa di scoprire quando e con quali modalità Sony ha intenzione di procedere al reveal completo di PlayStation 5, il colosso videoludico ha deciso di volgere lo sguardo all'anno appena trascorso.

Con l'avvento del 2020, la periodica iniziativa Share of the Week, dedicata alla fotografia in-game, ha infatti sfidato gli utenti a condividere i propri migliori scatti in-game realizzati su titoli usciti nel corso del 2019. L'utenza in possesso di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro ha proposto una variegata selezione di istantanee, tra le quali Sony ha scelto le più meritevoli. Queste ultime, come da tradizione, sono state in seguito raccolte sul Blog ufficiale PlayStation e condivisi dagli account social della compagnia.



I giochi dello scorso anno rappresentati tra gli scatti vincitori sono molteplici ed includono sia esclusive PlayStation sia produzioni multipiattaforma. In particolare, possiamo osservare suggestivi scorci tratti da Death Stranding (Kojima Productions), Control (Remedy), Star Wars Jedi Fallen Order (Respawn Entertainment), Devil May Cry 5 (Capcom), Concrete Genie (PixelOpus) e Days Gone (Bend Studio). Potete visionare le immagini vincitrici direttamente in calce a questa news: qual è la vostra preferita?



In chiusura, vi ricordiamo che Sony ha svelato il logo ufficiale di PS5 durante la conferenza stampa organizzata in occasione del CES 2020. In attesa di scoprire quali giochi accompagneranno il lancio della console next-gen, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un interessante speciale dedicato a tutti i team interni Sony.