Death Stranding: ecco la copertina fan made della collana Only on PlayStation

Soltanto pochi giorni fa, vi abbiamo parlato di Only on PlayStation, la nuova collana presentata da Sony al cui interno troviamo alcune tra le più importanti esclusive pubblicate su PlayStation 4.

Oltre al fatto che ognuno dei titoli presenti nella collezione è commercializzato ad un prezzo particolarmente competitivo (nel Regno Unito si oscilla dalle 15 alle 30 sterline), la vera particolarità di questa iniziativa consiste nel design stilizzato e completamente originale adottato per le copertine dei vari God of War, The Last of Us Remeastered, Horizon Zero Dawn, e via dicendo.

Come ben sappiamo, molto presto la line-up di esclusive PlayStation 4 si arricchirà con l'arrivo dell'ambizioso Death Stranding, il nuovo titolo open world diretto da Hideo Kojima. Per quanto aleggino ancora molti dubbi riguardo all'effettiva esclusività detenuta da Sony nei confronti dello "Strand Game", l'utente reddit MultiCallum ha pensato di realizzare un'ipotetica versione Only on PlayStation della copertina di Death Stranding: come potete osservare in calce alla notizia, il risultato ottenuto è davvero notevole.

In attesa che Death Stranding faccia il suo debutto ufficiale su PlayStation 4 il prossimo 8 novembre, il nuovo gioco del papà di Metal Gear Solid è tornato a mostrarsi durante il Tokyo Game Show 2019 con quasi un'ora di gameplay, al cui interno sono state mostrate tantissime novità legate alle meccaniche di gioco.