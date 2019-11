Death Stranding: cos'è Ride e perché compare nel gioco?

In Death Stranding, ultimo lavoro di Hideo Kojima, sono disseminati elementi che richiamano al mondo reale. Uno dei più divertenti è quello relativo allo "spot" che compare ogni volta che il nostro caro Sam si appresta ad espletare i propri bisogni fisiologici.

Per coprire l'eroe del gioco e donargli la privacy necessaria in un momento tanto delicato, Kojima ha pensato bene di inserire lo spot "olografico" di Ride, uno show televisivo che ha come protagonista lo stesso Norman Reedus. Nella serie, che va in onda sulla rete americana AMC, l'attore viaggia da una destinazione all'altra in sella alla sua moto raccontando i luoghi che incontra durante il tragitto. Un vero e proprio documentario con cui Norman Reedus ha stretto un legame particolare, anche in virtù del ruolo di Daryl Dixon interpretato in The Walking Dead, prodotto dalla stessa AMC. Ovviamente i fan si sono subito dati da fare per cercare di capire le connessioni intrinseche all'interno del gioco. Connessioni che, però, non esistono dato che l'espediente è solo uno dei modi che Kojima ha usato per inserire elementi ironici in Death Stranding, che allo stesso tempo permettono un maggiore coinvolgimento dei giocatori in una delle meccaniche che si rivelano fondamentali nei successivi incontri con le CA.

