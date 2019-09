Death Stranding: cosa succederà martedì primo ottobre?

Hideo Kojima ha pubblicato una foto su Twitter che lo ritrae insieme ai membri dei CHVRCHES, gruppo musicale che ha firmato parte della colonna sonora di Death Stranding. Lo scatto è accompagnato da una didascalia con la data del primo ottobre. Cosa succederà domani?

Con ogni probabilità nella giornata di domani verranno svelate nuove informazioni sulla soundtrack del gioco mentre altri ipotizzano la pubblicazione di un trailer accompagnato da una canzone firmata proprio dai CHVRCHES, al momento però si tratta solamente di speculazioni.

Nei giorni scorsi Hideo Kojima ha fatto capire di essere al lavoro sul montaggio di un nuovo trailer di Death Stranding, che possa essere proprio il primo ottobre la giornata scelta per il pubblicare il trailer di lancio del gioco? Ipotesi affascinante, ma difficile che accada, per quanto non del tutto impossibile.

Death Stranding è entrato in Gold la scorsa settimana, questo vuol dire che Hideo e Kojima Productions hanno concluso ufficialmente lo sviluppo del progetto ed hanno inviato il master a Sony, che si occuperà ora di stampare le copie da inviare ai rivenditori e di fare in modo che tutto sia pronto per il day one, fissato per il prossimo 8 novembre in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO.