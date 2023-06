Death Stranding: un cosplay di Cliff Unger dal cosplayer italiano Vick Garofalo

Dopo essersi separato da Konami, Hideo Kojima ha realizzato da Death Stranding, un gioiello visionario che lancia un messaggio potente al pubblico. Un'oscura profezia recitata da Sam Porter Bridges porta i giocatori in un futuro sconosciuto in cui regna la rassegnazione.

Tra i protagonisti di uno dei videogiochi più significativi della passata generazione di console gli utenti fanno la conoscenza di Clifford Unger, un capitano delle forze speciali dell'esercito degli Stati Uniti che decise di abbandonare il servizio in attesa della paternità. Un incidente, tuttavia, portò alla morte cerebrale di sua moglie Lisa e al rischio di morte del futuro nascituro. Nel tentativo disperato di salvare la sua famiglia, Cliff si rivolse a Bridges per procedure sperimentali. Lisa venne chiusa in un supporto vitale, mentre il bambino all'interno di una capsula portatile contenente liquido amniotico. Da quel momento in poi cominciò la maledizione di Cliff.

Mentre Hideo Kojima continua ad alimentare le voci sul sequel di Death Stranding, a riportare il pubblico al fianco del combattente veterano è il cosplayer italiano Vick "Deadman" Garofalo. In questo cosplay di Clifford Unger da Death Stranding rivediamo l'ex soldato delle forze speciali in una delle foto più epiche scattate durante le Guerre Mondiali. Riuscirà Cliff con questa magistrale interpretazione dell'artista nostrano a superare l'ossessione per BB?