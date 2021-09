Death Stranding, il cosplay definitivo aspettando la Director's Cut: passione in trailer

A breve distanza dalla pubblicazione del trailer di lancio di Death Stranding: Director's Cut firmato da Hideo Kojima, un appassionato propone un cosplay davvero notevole dedicato al titolo.

Presentato addirittura con un trailer dedicato, l'omaggio a Death Stranding è stato realizzato dal canale YouTube "Rescue the Princess!", per celebrare il raggiungimento del traguardo dei 100.000 iscritti. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato immortala un perfetto cosplay di Sam Porter Bridges, protagonista dell'opera di Kojima Productions.

Dall'attrezzatura a marchio Bridges all'abbigliamento dell'appassionato, passando per la simulazione di alcune delle azioni compiute in-game dal personaggio, la creazione è davvero molto fedele al materiale originale. Non manca inoltre di sorprendere anche la qualità che contraddistingue gli scenari scelti per registrare il trailer, che richiamano con forza l'immaginario islandese che ha ispirato Hideo Kojima per lo sviluppo degli USA ormai devastati dal Death Stranding. Tra la consegna di preziosa attrezzatura, uno scontro con le CA e il recapito di una pizza, cosa ve ne pare della creazione di Rescue the Princess?



Ricordiamo che la riedizione sarà disponibile in esclusiva PS5 a partire dal prossimo 24 settembre, con novità che, ha garantito Kojima Productions, non renderanno Death Stranding: Director's Cut più semplice rispetto a quanto visto nel titolo originale per PS4 e PC.