Death Stranding: un cosplay di Mama, la geniale inventrice dalla storia strappalacrime

Con il trailer di Death Stranding 2 si è riaccesa la passione verso il mondo creato negli ultimi anni da Hideo Kojima. Il gioco di azione sviluppato da Kojima Productions e pubblicato nel 2019 tornerà con la sua America post-apocalittica, ancora in fase di ricostruzione. Ma non ci saranno gli stessi personaggi di prima.

Uno dei personaggi più iconici e importanti del primo Death Stranding è Mama, una figura enigmatica che appare per la prima volta all'inizio del gioco, anche se principalmente sotto forma di voce, e che aiuterà il protagonista Sam Porter Bridges con informazioni e novità di stampo tecnologico.

Mama, il cui vero nome è in realtà Målingen, è una donna che ha perso il suo bambino a causa di un assalto terroristico che l'ha messa in una brutta situazione, obbligandola a una vita da reclusa. Nonostante la sua perdita, Mama si unisce virtualmente a Sam nel suo viaggio attraverso il paese e si prende cura di lui fornendogli sempre più armi e oggetti per rimanere vivo. Inoltre, Mama rappresenta anche un punto di svolta nella trama, poiché il suo legame con Sam aiuta a rivelare alcuni dei misteri più oscuri del mondo di Death Stranding.

Vasiliel ha voluto tirare di nuovo fuori questo personaggio dalla mente dei videogiocatori che negli ultimi anni hanno attraversato l'America in compagnia di questa voce. La cosplayer ha interpretato alla perfezione Mama in questo cosplay nel suo laboratorio, con M-Link e Odradek attivo. Per rinfrescarvi la mente, non perdetevi la nostra recensione per il ritorno su PC di Death Stranding.