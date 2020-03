Death Stranding: cosplayer cinese ricrea la capsula di BB e la testa... con suo figlio!

Utilizzando la versione cinese di Tik-Tok, il cosplayer di Shanghai The_Bai_Ying ha condiviso online il suo ultimo, controverso lavoro: il creatore di contenuti ha infatti realizzato un modello "realistico" della capsula del BB di Death Stranding e ne ha testato l'effettivo funzionamento con suo figlio neonato.

Stando alla ricostruzione degli eventi fornita dalla redazione di Kotaku, The_Bai_Ying ha tratto ispirazione dal kolossal post-apocalittico di Hideo Kojima per realizzare una capsula con cui proteggere suo figlio dalla "cattiva qualità dell'aria della città".

La capsula del cosplayer comprende infatti un sistema di riciclo e purificazione dell'aria, con un filtro collegato a dei sensori che consentono al padre di tenere traccia della qualità dell'aria respirata da suo figlio all'interno del suo zaino modificato.

Per garantire la massima visibilità in rete della sua ultima creazione, il cosplayer ha persino utilizzato il tag #coronavirus assieme a quello di #DeathStranding, per poi riempire il suo profilo di foto che lo ritraggono mentre testa il sistema di filtraggio dell'aria della capsula e, addirittura, di brevi video in cui trascorre del tempo insieme a suo figlio trasformato impropriamente nel Bambino Ponte di Sam indossando una tuta ignifuga e una maschera all'interno di un supermercato.