Death Stranding: cover alternativa e sfondi per smartphone di Andrea Guardino!

Pochi giorni fa, vi abbiamo presentato la nostra cover del mese dedicata a Death Stranding realizzata da Andrea Guardino. La sua abilissima matita ha scelto di inquadrare Sam Porter Bridges di spalle, mentre osserva un orizzonte vasto e soverchiante, racchiuso nella silhoutte del suo volto che non tradisce un pizzico d'angoscia.

Un'opera onirica e visionaria, che ricorda il Viandante sul mare di nebbia di Caspar David Friedrich, e che ha ottenuto l'apprezzamento dell'intera community di Everyeye. Per questo motivo, abbiamo ben pensato di farvi un paio di regali. Tanto per cominciare, abbiamo realizzato un set di wallpaper su misura di smartphone e tablet, con e senza il logo di Everyeye, che potete utilizzare liberamente per personalizzare le schermate iniziali dei vostri dispositivi. Potete scaricarli da questo indirizzo.

Non paghi, abbiamo anche preparato una cover alternativa per la custodia del disco PlayStation 4, in formato PDF e tutta da stampare. Il retro presenta il medesimo artwork con i colori invertiti, che richiama alla memoria l'altro mondo, e l'impronta della mano che funge da logo del gioco. Potete scaricare la cover alternativa cliccando su questo link (in basso trovate un'anteprima).

Prima di salutarvi e lasciarvi al download, vi ragguagliamo sui principali appuntamenti dei prossimi giorni. Domani 30 ottobre alle 14:45 verrà mostrato il trailer di lancio di Death Stranding, mentre a partire dalle 08:01 di venerdì 1 novembre troverete tra le nostre pagine la recensione. Il pezzo di Alessandro Bruni fungerà da spunto per la chiacchierata del Q&A Speciale Death Stranding fissato per le 10:00 dello stesso giorno.