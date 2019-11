Death Stranding: anche i creatori di Horizon Zero Dawn hanno partecipato allo sviluppo

Oltre ad aver prestato il proprio motore di gioco, il Decima Engine, sembra proprio che gli sviluppatori di Guerrilla Games hanno partecipato attivamente al processo di sviluppo di Death Stranding.

Dando infatti un'occhiata ai titoli di coda dell'ultima fatica di Hideo Kojima è possibile leggere tra i nomi di chi ha dato il proprio contributo al progetto ben 70 programmatori della software house first party di Sony che ha creato serie come Killzone e Horizon: Zero Dawn. Si tratta di un aiuto notevole, dal momento che Kojima Productions vanta solo 100 sviluppatori. È molto probabile che tale supporto sia stato fondamentale per implementare correttamente un motore di gioco proprietario e sicuramente complesso come il Decima Engine.

Vi ricordiamo che Death Stranding arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 8 novembre 2019 solo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Nel corso dell'estate 2020 arriverà sul mercato anche la versione PC, di cui non si conoscono ancora tutti i dettagli.

Oltre a rimandarvi alla nostra recensione di Death Stranding a cura di Alessandro Bruni, vi invitiamo anche a dare un'occhiata all'analisi di Digital Foundry, secondo la quale il Decima Engine è stato implementato in maniera impeccabile, raggiungendo un risultato tecnico eccezionale.