Da Death Stranding a Cyberpunk 2077, ecco tutti i giochi della Milan Games Week 2019

Dal 27 al 29 settembre, alla Fiera Milano Rho si terrà l'edizione 2019 della Milan Games Week, una delle fiere videoludiche più importanti e seguite d'Europa. Gli organizzatori della Games Week 2019 di Milano si preparano così al grande evento stilando la lista dei videogiochi presenti in fiera.

Tra i tanti titoli destinati a calamitare le attenzioni della stampa di settore e dei fortunati partecipanti alla fiera di Milano, troveremo il prestigioso terzetto rappresentato dagli attesissimi videogiochi di Cyberpunk 2077, Death Stranding e Watch Dogs Legion.

Al gioco di ruolo futuristico di CD Projekt RED con Keanu Reeves sarà dedicato un intero stand della kermesse videoludica italiana, grazie al quale sarà possibile rivivere alcune delle scene di gameplay più iconiche ammirate in questi lunghi mesi d'attesa per l'uscita del nuovo kolossal degli autori di The Witcher 3. Quanto a Death Stranding, chi desidera ricevere maggiori informazioni sull'avventura di Hideo Kojima potrà ammirare un trailer nel teatro allestito all'interno dello stand PlayStation. Non meno importante è poi il programma organizzato da Ubisoft per Watch Dogs Legion, con una demo giocata dagli stessi sviluppatori a cui potremo assistere sempre dal teatro dello stand PlayStation.

Chi si recherà presso la Fiera Milano Rho potrà inoltre immergersi in tante altre esperienze videoludiche. Ciascun colosso del settore metterà in mostra i propri pezzi pregiati con demo dal vivo, prove e approfondimenti vari. Eccovi una lista (più o meno) esaustiva dei titoli presenti alla Milan Games Week 2019:

DOOM Eternal, Dragon Quest XI S, Dreams, FIFA 20, Final Fantasy 7 Remake, GRID, Just Dance 2020, Layton's Mystery Journey - Katrielle e il Complotto dei Milionari, Luigi's Mansion 3, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Marvel's Avengers, Marvel's Iron Man VR, MediEvil, Nioh 2, Ori and the Blind Forest - Definitive Edition, Pandemic, Pokemon Spada e Scudo, The Witcher 3 Complete Edition per Switch, Ghost Recon Breakpoint, Borderlands 3, Gears 5, Zelda Link's Awakening e tanti altri.

La nona edizione della Milan Games Week andrà perciò in scena da venerdì 27 a domenica 29 settembre: su queste pagine trovate tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti.