Death Stranding, Deathloop e molto altro: tutti gli annunci dello State of Play in 5 minuti!

I cataloghi di PlayStation 4 e PlayStation 5 si preparano ad accogliere una interessante selezione di nuove uscite, presentate in occasione del PlayStation State of Play di giovedì 8 luglio.

Tenendo fede alla promessa fatta al pubblico in sede di annuncio dell'evento, Sony ha riservato ampio spazio alla presentazione di diverse meccaniche di gioco di Deathloop, nuova IP a firma Arkane e Bethesda. Accanto all'approfondimento, hanno trovato spazio ulteriori annunci interessanti, tra i quali spicca sicuramente il reveal della data di uscita di Death Stranding: Director's Cut, in arrivo il prossimo settembre. Ampio spazio anche alle produzioni indipendenti, con aggiornamenti su titoli già noti, come SIFU, e anche annunci inediti, come l'annuncio di Moss Book II per PlayStation VR.



Per aiutarvi a non perdervi nessun degli annunci presentati durante il PlayStation State of Play, la Redazione ha riassunto tutte le novità presentate in un unico video dedicato. In soli 5 minuti, potete dunque mettervi in pari con tutti gli aggiornamenti offerti dall'universo videoludico di casa Sony! Come sempre, trovate il filmato disponibile direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!



E ora la parola passa a voi: l'evento Sony vi ha soddisfatto o avreste desiderato annunci differenti?