Death Stranding PC: dettagli sulle missioni di Half-Life e nuovi screenshot in 4K

Quest'oggi 505 Games e Kojima Productions non si sono limitati a condividere i requisiti di sistema della versione PC di Death Stranding, hanno anche condiviso dei nuovi screenshot e fornito qualche dettaglio aggiuntivo sulla collaborazione con Half-Life.

A quanto pare, la partnership con la celebre serie di Valve non si esaurirà con una serie di oggetti a tema, bensì metterà a disposizione anche una serie di missioni crossover definiti "surreali". A tal proposito, 505 Games ha riferito: "Death Stranding per PC riceverà anche una serie di contenuti relativi alla celebre serie Half-Life, offrendo missioni crossover surreali con l’universo di Half-Life. Un volto famigliare si è introdotto nel mondo di Death Stranding, impersonando i dipendenti della Bridges e mandando e-mail di richieste che invitano Sam a localizzare e proteggere dei 'cubi da compagnia' disseminati per il mondo. Il completamento di queste richieste svelerà il mistero che si cela dietro all'amichevole impostore e premierà Sam con nuove utili attrezzature e accessori".

A giudicare dalla descrizione, ci sarà anche un pizzico di Portal, visto che Sam dovrà andare alla ricerca dei simpatici cubi da compagnia. Tra gli oggetti di Half-Life già confermati, ricordiamo, ci saranno i Guanti Gravitazionali di Alyx e un cappello a forma di Headcrab (entrambi influiranno in qualche modo sul gameplay). A questi si aggiungeranno anche una pittura arancione per i veicoli con la celebra lambda e uno Strider visibile nello spazio connesso.

In calce alla notizia trovate i nuovi screenshot in 4K. In uno s'intravedono i Guanti Gravitazionali, mentre in un altro è possibile vedere all'opera la Modalità Foto di Death Stranding. Il gioco verrà lanciato su PC via Steam ed Epic Games Store il prossimo 14 luglio, anche in edizione speciale fisica.