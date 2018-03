Death Stranding: Diane Kruger interpreterà la protagonista femminile?

Il cast dipuò già contare su elementi di spicco della cinematografia internazionale come. Non sappiamo nulla, invece, delle interpreti femminili.

Molte voci hanno più volte fatto riferimento alla presenza di Emma Stone, vincitrice dell'Oscar per La La Land, e Stefanie Joosten, interprete di Quiet in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Nessuno di questi rumor ha mai avuto conferma, e intanto quest'oggi se n'è aggiunto un altro: lo youtuber YongYea è sicuro che la protagonista femminile di Death Stranding verrà interpretata da Diane Kruger, attrice tedesca famosa per pellicole come Troy, Il mistero dei Templari e Bastardi Senza Gloria.

YongYea ha raccolto tutti gli indizi trapelati recentemente, e ha realizzato il video che potete trovare a questo indirizzo. Il designer giapponese ha partecipato ad un evento legato all'ultimo film dell'attrice, Oltre la Notte. La Kruger, dal canto suo, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di Hideo Kojima e il regista Fatih Akin, dove lei non è neppure presente, definendoli "leggende". Come se non bastasse, l'assistente personale di Kojima ha postato una foto in cui sono presenti tutti e tre.

Voi cosa ne pensate al riguardo? Vi ricordiamo che Death Stranding è in sviluppo per PlayStation 4, ma è ancora privo di una data d'uscita.