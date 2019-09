Death Stranding difficile da capire? Non per George Miller, regista di Mad Max

Nonostante la data d'uscita si avvicini sempre di più e i video di gameplay non siano più un miraggio, Death Stranding continua ad essere un prodotto sfuggente, misterioso e interpretabile in molti modi differenti.

Lo stesso Hideo Kojima ha ammesso di non averlo compreso appieno, arrivando persino a paragonarlo ad una banana. Eppure, qualcuno in grado di cogliere il senso di tutto il progetto immediatamente c'è stato... stiamo parlando di George Miller, regista premio Oscar per Happy Feet e autore dell'immortale saga di Mad Max! A rivelarlo è stato lo stesso Kojima nel corso di una chiacchierata con Game Informer.

Quando l'intervistatore gli ha chiesto se c'è stata una persona in grado di capire il senso del gioco immediatamente, senza dover trascorrere molto tempo a pensarci, il designer giapponese ha risposto: "Sì, ci sono state alcune persone. I creatori specialmente, sono stati molto rapidi, tra cui George Miller, che è come un mentore per me - mio Dio. Nel 2017 andai in Australia. Avevo solo un trailer, gli spiegai qualcosa a voce. Lui disse: 'In tutti gli aspetti, hai ragione. Matematicamente, psicologicamente, fisicamente e filosoficamente'. Poi cominciò a disegnare un diagramma, aveva un teoria, disse: 'Ciò che stai cercando di creare è corretto'. Avrei dovuto registrarlo! Avrei dovuto inviarlo allo staff! È stato un momento davvero felice".

Mancano poche settimane e finalmente anche noi potremo farci un'idea precisa sul gioco, che non sia basata solamente su trailer e dichiarazioni sfuggenti di Kojima. Death Stranding uscirà l'8 novembre esclusivamente su PlayStation 4. Al Tokyo Game Show 2019, tra le altre cose, abbiamo avuto modo di scoprire la Safe House del protagonista Sam Bridges.