Death Stranding Director's Cut in arrivo su PC con supporto a Intel XeSS?

A distanza di qualche mese dai primi avvistamenti della versione PC di Death Stranding Director's Cut, la riedizione del titolo Kojima Productions torna al centro dell'attenzione per via di un documento pubblicato nel corso della serata.

Il documento in questione, pubblicato sul portale Videocardz, sembrerebbe non essere altro che un comunicato Intel previsto per il CES 2022 e che per errore ha iniziato a fare il giro dei social. Stando a quanto dichiarato dal comunicato non solo l'arrivo delle schede video del colosso dell'elettronica starebbero per arrivare sul mercato, ma nel documento vi sarebbero chiari riferimenti alla versione PC di Death Stranding Director's Cut. Secondo il leak, la riedizione del gioco dovrebbe essere uno dei primi prodotti a supportare la tecnologia di upscaling chiamata XeSS, ovvero l'equivalente del DLSS di Nvidia grazie alla quale i giocatori potranno ottenere un miglioramento delle prestazioni.

Si tratta ovviamente di informazioni non verificate e al momento non è possibile fare altro che attendere l'inizio dell'evento dedicato alla tecnologia per scoprire se si tratta davvero di informazioni trafugate. Non è da escludere che l'eventuale annuncio verrà accompagnato anche da un nuovo trailer del gioco e dal reveal della data d'uscita, la quale potrebbe non essere tanto lontana.

