Death Stranding Director's Cut, aspettando l'edizione PC: un trailer con le nuove missioni

Manca sempre meno all'arrivo di Death Stranding Director's Cut su PC e 505 Games prova a mantenere l'hype alle stelle pubblicando un nuovo trailer che mette in risalto i contenuti inediti offerti da quest'edizione.

Il nuovo trailer di Death Stranding: Director's Cut, fresco di pubblicazione, vede Sam Porter Bridges impegnato in una missione di consegna all'interno di una fabbrica, una delle tante novità offerte da quest'edizione del gioco. Purtroppo, il materiale video è stato catturato su PlayStation 5 (console sulla quale la Director's Cut è disponibile fin dallo scorso settembre): evidentemente, il team di sviluppo non è ancora pronto a mostrare la versione PC in azione, nonostante la data di lancio si avvicini sempre di più.

La data d'uscita di Death Stranding Director's Cut per PC, come ci ricordano gli ultimi secondi del trailer, è fissata per il 30 marzo 2022. Tra le nuove caratteristiche di quest'edizione, oltre a tutti i contenuti aggiunti anche su PlayStation 5(una nuova sequenza di storia, nuove missioni stealth, abilità di combattimento, oggetti equipaggiabili, strutture costruibili, opzioni cosmetiche e tanto altro), figura anche il supporto alla tecnologia grafica di Intel Xe Super Sampling (XeSS). Nell'attesa, potete informarvi su quest'edizione riveduta ed espansa dell'ultimo lavoro di Hideo Kojima leggendo la nostra recensione di Death Stranding Director's Cut per PS5.