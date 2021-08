Death Stranding Director's Cut alla Gamescom: gameplay trailer mostra le novità per PS5

Il team di Kojima Productions ha mantenuto la promessa, con il palco dell'Opening Night Live che ha potuto ospitare una ricca presentazione del gameplay della riedizione dell'avventura di Sam Porter Bridges.

In occasione dell'evento condotto da Geoff Keighley, il game director nipponico ha infatti presentato al pubblico il primo gameplay di Death Stranding Director's Cut. La sequenza di gioco ha in particolare alzato il sipario su alcune delle caratteristiche che contraddistingueranno il ritorno della produzione.

Il filmato, che trovate direttamente in apertura a questa news, vede protagoniste le novità di gameplay proposte dalla Director's Cut. Si spazia tra i nuovi veicoli e armi alle strutture inedite, come il poligono di tiro. Presenti all'appello anche la possibilità di competere con gli altri giocatori in una classifica online che tiene traccia delle proprie performance nei circuiti Fragile o in alcuni scontri. Il nuovo trailer ha inoltre regalato un breve accenno a quelle che saranno le missioni narrative aggiuntive pensate per questo nuovo Death Stranding.

Ricordiamo che il titolo Kojima Productions sarà disponibile su PS5 a partire dal prossimo 24 settembre, con il debutto preceduto dalla trasmissione del trailer di lancio di Death Stranding Director's Cut confezionato da Hideo Kojima.