Death Stranding Director's Cut classificato sul sito ESRB: data d'uscita in arrivo?

È trascorso solo qualche giorno dall'annuncio di Death Stranding Director's Cut nel corso del Summer Game Fest di Geoff Keiglhey, ma sembra che qualcosa si stia muovendo e che l'esclusiva PlayStation 5 possa arrivare prima del previsto.

A suggerirlo è la recente comparsa della nuova versione del gioco con protagonista Sam Porter Bridges nel database dell'ESRB (Entertainment Software Rating Board), ovvero il gruppo la cui funzione è quella di classificare alcuni prodotti legati all'intrattenimento e venduti poi in America. Solitamente questo processo avviene nelle fasi finali dello sviluppo di un videogioco, quando manca poco all'uscita o alla conferma della finestra di lancio. La comparsa del gioco sul sito ufficiale e con rating M (ovvero adatto ad utenti americani con un'età minima di 17 anni) lascia presagire che l'uscita del gioco non sia poi così lontana e che presto potremo saperne di più.

Vi ricordiamo infatti che, in occasione dell'E3 2021, Hideo Kojima ha confermato che presto avremmo sentito nuovamente parlare di Death Stranding Director's Cut e non è da escludere che il gioco PS5 possa mostrarsi nuovamente in un evento a sorpresa targato Sony.

Sapevate che la Director's Cut di Death Stranding per PS5 potrebbe includere contenuti inediti?