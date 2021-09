Death Stranding Director's Cut: come effettuare l'upgrade da PS4 a PS5

Death Stranding Director's Cut è finalmente disponibile esclusivamente su PlayStation 5 e, fortunatamente, coloro i quali hanno già acquistato l'edizione del titolo Kojima Productions per la console Sony della passata generazione possono effettuare l'upgrade con una piccola differenza di prezzo senza dover riacquistare il gioco.

Come effettuare l'upgrade della versione digitale

Se la versione PlayStation4/PlayStation 4 Pro di Death Stranding è nella vostra libreria digitale, il procedimento è molto semplice. Il sistema è infatti in grado di rilevare autonomamente la presenza della licenza della versione standard del gioco sul vostro profilo e, una volta trovata, vi permetterà di procedere con l'acquisto dell'upgrade a soli 10,00 euro sul PlayStation Store.

Ecco di seguito il link per effettuare il download:

Come effettuare l'upgrade della versione su disco

Il meccanismo è più o meno simile per tutti i giocatori che hanno invece il titolo in formato fisico. Innanzitutto è fondamentale che la vostra PlayStation 5 abbia un lettore, poiché chi ha il gioco su disco non può effettuare l'upgrade su una PS5 Digital Edition. Per eseguire l'upgrade dovete inserire il disco nella console e cercare Death Stranding sul PlayStation Store tramite la barra della ricerca: tra i risultati troverete una voce che permette di aggiornare a Death Stranding Director's Cut al prezzo di 10,00 euro. Effettuate l'acquisto e il nuovo gioco apparirà nella vostra libreria, pronto per essere scaricato. Sappiate però che non potrete avviare il titolo se il disco di Death Stranding per PS4 non è inserito nel lettore della console.

A prescindere da quale sia il vostro metodo per effettuare l'upgrade, sappiate che la versione PlayStation 4 di Death Stranding non può essere aggiornata alla Director's Cut, dal momento che i due giochi sono completamente diversi. Questo significa che per giocare la riedizione del titolo occorre scaricare da zero la Director's Cut.

Avete già letto la nostra recensione di Death Stranding Director's Cut?