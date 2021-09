Death Stranding Director's Cut: come importare i salvataggi da PS4 a PS5

Dopo aver capito come effettuare l'upgrade di Death Stranding Director's Cut da PS4 a PS5, spieghiamo ora come importare i propri salvataggi da una console all'altra. Il coinvolgente progetto di Hideo Kojima dà infatti la possibilità di continuare la propria avventura senza partire nuovamente da zero: ecco come fare.

Death Stranding: come importare i salvataggi su PS5

Trasferire i salvataggi non è troppo difficile, ma è necessario porre attenzione ad alcuni passaggi iniziali per non rischiare di perdere i progressi fatti. Anzitutto avviate Death Stranding in versione PS4 e proseguite nel continuare la vostra avventura. A questo punto assicuratevi di non avere ordini standard o recuperi di carichi online attivi, poiché questi non verranno portati nella versione PS5 (discorso ovviamente non valido per tutte le missioni già completate). Per il passo successivo dovete recarvi ad un terminale delle consegne, dal quale aprire le impostazioni tenendo premuto il tasto Options. In questa schermata vedrete la selezione Esporta dati salvataggio, necessaria per avviare il processo. Come ultimo step basta far partire Death Stranding nella sua versione PS5, e nel menu iniziale decidere per Carica Salvataggio (da Playstation 4 a Playstation 5).

In questo modo potrete continuare il viaggio nella frontiera americana senza ricominciare il gioco, sfruttando tutte le novità di questa edizione estesa. A tal proposito, ecco a voi l'analisi di Digital Foundry su Death Stranding Director's Cut.