Death Stranding Director's Cut: come sbloccare la catapulta e le nuove armi su PS5

Con l'arrivo sugli scaffali di Death Stranding Director's Cut sono in molti i giocatori che hanno deciso di rigiocare il titolo per scoprirne tutti i contenuti extra di questa riedizione. Scopriamo insieme come fare per accedere ad alcuni di essi.

Come sbloccare il Poligono di Tiro

Per sbloccare il Poligono di Tiro in Death Stranding Director’s Cut occorre raggiungere l'Episodio 2, "Amelie". Arrivati a questo punto dell'avventura, accettate la richiesta numero 14 a Capital Knot City, così che Die-Hardman possa chiedervi di fare visita al poligono per allenarvi con le armi. Accettando l'incarico sbloccherete infatti l'apposita opzione selezionabile presso qualsiasi centro di distribuzione, gli stessi grazie ai quali è possibile entrare nella stanza privata di Sam Porter Bridges.

Come sbloccare il circuito

In questo caso l'obiettivo da raggiungere nella storia è l'Episodio 3, "Fragile". In questo capitolo della storia vi ritroverete a connettere il Q-pid al Junk Shop per poi consegnare l'oggetto ricevuto al centro di distribuzione K4 al fine di completare l'ordine numero 35. Dopo aver portato a termine questo incarico, accedete alla vostra posta privata per leggere un messaggio da parte di Thoman Sutherland, il quale chiede a Sam di consegnare una serie di risorse ad un circuito. Le risorse in questione sono 650 Cristalli Chirali, 2240 unità di metallo e 1960 unità di ceramica.

Come sbloccare la Catapulta

La Catapulta può essere sbloccata dall'Episodio 5, "Mama". Il progetto per creare una Catapulta in Death Stranding Director’s Cut si riceve infatti quando viene data a Sam la possibilità di creare PCC di secondo livello.

Come accedere alla Fabbrica Abbandonata

In questo caso non occorre raggiungere episodi specifici della campagna, ma è fondamentale aver completato due richieste: la numero 7 e la numero 8. Completati i due incarichi in questione, sbloccherete la richiesta numero 77, il cui completamento vi permetterà di accedere alla nuova area di gioco e, nelle fasi più avanzate della storia, anche una serie di nuove missioni esclusive della Director's Cut.

Come sbloccare le armi della Director's Cut

Maser Gun: dopo il completamento della richiesta 77 (quella che serve per sbloccare la fabbrica), è possibile accettare la richiesta 9 al centro K2 West, la quale ricompensa il giocatore con il progetto dell'arma

Support Skeleton: dopo il completamento della richiesta 77 si può acquistare presso i mercanti

Buddy Bot: si sblocca al completamento della richiesta 83, la quale viene data a Sam presso il centro di distribuzione K4 South

