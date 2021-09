Death Stranding: la Director's Cut contiene un easter egg di P.T.

Sono passati ormai diversi anni dalla cancellazione di Silent Hills, tuttavia Hideo Kojima sembra non riuscire a dimenticarsi di P.T. e del mancato horror game a cui Konami pose bruscamente fine.

Come segnalato da alcuni utenti, Death Stranding Director's Cut, edizione rivisitata e arricchita del peculiare open world firmato Kojima Productions, include una scena mai apparsa all'interno della versione originale del gioco (vi sconsigliamo di proseguire la lettura in caso non vogliate spoiler sulla scena in questione).

Come potete osservare tramite il player riportato in calce alla notizia, nel mentre il nostro Sam Porter Bridges si sta godendo un attimo di pausa nella sua stanza privata, appare nella doccia una lugubre e deforme figura vagamente somigliante ad un essere umano che cade in preda a degli spasmi. Gli utenti non hanno potuto fare a meno di rimembrare le traumatiche sequenze di gioco di P.T. con protagonista Lisa, lo spettro che ci inseguiva durante la demo e poneva fine alla nostra esperienza nel caso in cui fosse riuscito a catturarci. Anche Sam subisce qui l'aggressione, salvo poi risvegliarsi dal suo incubo. Per quanto non ci sia effettiva certezza al riguardo, sembra proprio trattarsi di un easter egg con cui il director nipponico ha voluto ricordare la sua peculiare demo.

Per sapere tutto sulla nuova edizione del capolavoro di Hideo Kojima, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Death Stranding Director's Cut. Sulle nostre pagine trovate anche una guida per trasferire i salvataggi da PS4 a PS5.