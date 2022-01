Death Stranding Director's Cut ha una data di lancio su PC: l'upgrade è a pagamento

A pochi giorni dall'annuncio avvenuto all'inizio di questo mese, Death Stranding Director's Cut per PC ha ricevuto una data d'uscita. 505 Games e Kojima Productions ne hanno anche approfittato per illustrare nel dettaglio il piano d'upgrade a pagamento a partire dall'edizione base.

La versione definitiva dell'opera di Hideo Kojima sarà disponibile a partire dal 30 marzo 2022 su Steam ed Epic Games Store al prezzo di 39,99 euro. I possessori dell'edizione base potranno effettuare l'upgrade alla Director's Cut pagando 9,99 euro.

A tutti i giocatori sprovvisti del gioco originale ma interessati all'acquisto della Director's Cut, 505 Games consiglia di approfittare dei Saldi del Capodanno Lunare attualmente in corso di svolgimento su Steam: fino al 3 febbraio, Death Stranding può essere acquistato con uno sconto del 70% a soli 17,99 euro, dunque aggiungendo i 9,99 euro dell'upgrade la Director's Cut verrebbe a costare solamente 27,98 euro, ben 12 euro in meno rispetto al prezzo di listino! Approfittate subito dell'occasione se siete interessati. Il "giochetto" funziona anche su Epic Games Store, ma sul negozio digitale di Tim Sweeney attualmente Death Stranding è scontato a 20,99 euro (-65%), un prezzo un po' meno vantaggioso.

Death Stranding Director's Cut, già disponibile su PlayStation 5, arricchisce l'originale con una nuova sequenza di storia, nuove missioni stealth, abilità di combattimento, oggetti equipaggiabili, strutture costruibili, opzioni cosmetiche e tanto altro. La versione PC, che potete ammirare in anteprima negli screenshot allegati in calce, offrirà anche il supporto alla nuova tecnologia grafica di Intel Xe Super Sampling (XeSS). Nell'attesa, scoprite maggiori dettagli su questa edizione del gioco leggendo la nostra recensione di Death Stranding Director's Cut per PS5.