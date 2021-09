Death Stranding Director's Cut, da che ora si può giocare su PS5? Prezzo, data e orari

A breve distanza dalla pubblicazione del trailer di lancio di Death Stranding Director's Cut realizzato da Hideo Kojima, è giunto il momento di fare il punto della situazione sul debutto della versione rimasterizzata e ampliata dell'avventura di Sam Porter Bridges.

Come già noto, la versione PlayStation 5 dell'opera di Kojima Productions approderà in esclusiva nel catalogo dell'hardware Sony il prossimo venerdì 24 settembre. A seconda della regione geografica di appartenenza, i giocatori potranno avervi accesso in orari differenti. Per quanto riguarda il pubblico europeo, e dunque italiano, l'appuntamento con Death Stranding: Director's Cut è fissato per le ore 06:00 della mattinata. Per poter cercare di ricollegare la frammentata società statunitense, gli appassionati dovranno dunque attendere sino all'alba.

Sul fronte del prezzo, ricordiamo che la riedizione dell'epopea post-apocalittica non sarà disponibile in versione PlayStation 4. I giocatori già in possesso della versione originale del titolo potranno però passare alla Director's Cut al prezzo di 9,99 euro. Coloro che invece non possiedono la versione PS4 e acquistano direttamente la Death Stranding: Director's Cut su PS5 possono scegliere tra l'edizione Standard a 49,99 euro, e la versione Digital Deluxe a 59,99 euro. Quest'ultima contiene i seguenti bonus: nuovi colori per la tuta; nuovi colori per guanti morsa; nuove opzioni per capsula BB; nuove toppe per lo zaino; app per mini artbook e colonna sonora; set di avatar.



In attesa del Day One, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una ricca rassegna delle novità incluse in Death Stranding: Director's Cut, a firma di Giuseppe Carrabba.