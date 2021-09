Death Stranding Director's Cut: grafica e framerate a confronto su PC, PS5 e PS4

Il debutto di Death Stranding Director's Cut è ormai dietro l'angolo, e grazie al solito ElAnalistaDeBits possiamo già andare ad esaminare le migliorie grafiche di cui potranno godere i possessori di PlayStation 5 e delle caratteristiche tecniche di tutte le versioni presto in commercio.

Parlando di risoluzione e framerate, Death Stranding Director's Cut, esattamente come accadeva con la versione originale del titolo, gira in 1080p/30fps su PlayStation 4, mentre su PlayStation 4 Pro abbiamo i 2160p/30fps.

Su PlayStation 5, il gioco presenta in tutto quattro modalità di gioco differenti: 2160p/60fps (Quality Mode), 1800p/60fps (Performance Mode), 3840x1620p/60fps (Ultrawide Quality Mode), 3200x1350p/60fps (Ultrawide Performance Mode). La versione PC presa in esame in questo filmato gira in 2160p/60fps utilizzando una GPU RTX 3080.

Come avrete notato, tutte le modaltà su PS5 consentono di giocare a 60fps, e l'analisi evidenzia l'utilizzo di un qualche tipo di ricostruzione dell'immagine grafica (non è chiaro se si tratti di checkerboard rendering). L'ultrawide presente su console consiste in un formato 16:9 a cui viene applicata la modalità letterbox ed espanso il Field of View (una tecnica utilizzata in giochi come The Order 1886 e The Evil Within).

Presenti miglioramenti riguardanti la modellazione di alcuni personaggi, mentre le ambientazioni sembrano essere rimaste identiche alla versione PS4. I tempi di caricamento sono stati incredibilmente ridotti: passiamo dal minuto di attesa su PS4 ai soli 5 secondi di transizione su PS5. Sono state poi denotati altre migliorie legate alla vegetazione, all'occlusione ambientale, alla draw distance (che tuttavia non raggiunge la qualità PC) e alla simulazione dell'acqua.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Death Stranding Director's Cut.