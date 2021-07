Kojima: 'non mi piace l'espressione Director's Cut, chiamatela Director's Plus'

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale della Death Stranding: Director's Cut al PlayStation State of Play dell'8 luglio, Hideo Kojima offre alcune parole di commento alla scelta del titolo per la produzione PlayStation 5.

Dal suo sempre attivissimo account Twitter, il game director di Kojima Productions condivide in particolare una riflessione legata al concetto di "Director's Cut". "Quando si parla di Director's Cut in un film, - scrive Kojima nel cinguettio disponibile in calce a questa news - si tratta della versione modificata di una edizione più breve che è stata pubblicata a malincuore, perché il regista non era incaricato in prima persona delle decisioni in ambito editing, o perché la durata della pellicola doveva essere ridotta".



Una definizione che l'autore di Death Stranding non trova calzante per l'arrivo del suo titolo su PlayStation 5. L'intero materiale inedito presente in Death Stranding: Director's Cut non è infatti frutto di un taglio in fase di pubblicazione, bensì di lavoro produttivo e creativo realizzato in seguito al debutto dell'epopea di Sam Porter Bridges. Il game director, per questa ragione, non sembra apprezzare il titolo scelto per la produzione: "A livello personale, - conclude - non mi piace l'espressione Director's Cut". In alternativa, propone di valutare la riedizione come una sorta di "Director's Plus".



Ricordiamo che anche Ghost of Tsushima tornerà preso sul mercato nel medesimo formato di Death Stranding, con il fenomeno Director's Cut che sembra destinato a diventare un trend in casa Sony.