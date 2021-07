Death Stranding Director's Cut, upgrade da PS4 a PS5 e Digital Deluxe: prezzi e contenuti

A pochi minuti dal termine dello State of Play di questa sera, il quale ha avuto tra i protagonisti anche la Director's Cut di Death Stranding, Sony ha svelato tutti i dettagli riguardanti non solo la versione Digital Deluxe del gioco ma anche il sistema di upgrade per chi è già in possesso del titolo su PlayStation 4.

Chiunque abbia acquistato la versione PlayStation 4 di Death Stranding non dovrà infatti acquistare nuovamente il titolo Kojima Productions, ma potrà acquistarne l'upgrade alla Director's Cut al prezzo di 9,99 euro. Chi non ha mai acquistato il gioco potrà decidere se acquistare la versione standard di Death Stranding Director's Cut al prezzo di 49,99 euro oppure se optare per l'edizione Digital Deluxe, che al costo di 59,99 euro include la versione base del gioco e una serie di extra.

Ecco di seguito l'elenco completo dei contenuti bonus inclusi in Death Stranding Director's Cut - Edizione Digitale Deluxe:

Nuovi colori per la tuta di gioco

Nuovi colori per guanti morsa di gioco

Nuove opzioni per capsula BB di gioco

Nuove toppe per lo zaino di gioco

App per mini artbook + colonna sonora

Set di avatar

Al momento è possibile effettuare il preorder di Death Stranding Director's Cut sul PS Store ma non vi è ancora la possibilità di acquistare l'upgrade, il quale potrebbe arrivare a ridosso dell'uscita del titolo, fissata al prossimo 24 settembre 2021 in esclusiva su PS5.