Death Stranding Director's Cut non girerà solo su iPhone 15 Pro, la rivelazione di Kojima

Durante l'evento Apple di settembre è stato annunciato l'arrivo di Death Stranding Director's Cut su iPhone 15 Pro insieme ad altri giochi AAA come Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 4 Remake e Resident Evil Village.

Nel caso di Death Stranding Director's Cut però c'è una novità perché Hideo Kojima ha rivelato che il gioco non girerà solo su iPhone 15 Pro e Pro Max ma anche su iPad e Mac equipaggiati almeno con il chip M1 (tra cui rientrano alcuni modelli di iPad Air e iPad Pro) e Mac sempre equipaggiati con processore M1 o superiore.

Limitatamente allo smartphone di cupertino, il gioco di Kojima Productions girerà solo su iPhone 15 Pro e Pro Max equipaggiati con il chip A17 Pro mentre non sono previste versioni per altri dispositivi come iPhone 13 o iPhone 14.

In ogni caso si tratta di una notizia importante dal momento che viene confermata la volontà di supportare un maggior numero di dispositivi come iPad e Mac. Al momento Death Stranding Director's Cut per iOS e Mac è ancora privo di una data di uscita, tuttavia il gioco dovrebbe arrivare entro la fine del 2023 o nei primi mesi del 2024 in caso di eventuali ritardi sulla tabella di marcia.