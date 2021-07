Death Stranding Director's Cut, nuovo trailer: data di uscita per il gioco PS5

Confermando i recenti indizi su di una presenza della Death Stranding: Director's Cut al PlayStation State of Play di giovedì 8 luglio, la riedizione del titolo di Kojima Productions si è mostrato in azione in occasione dell'evento Sony.

Nello specifico, il team guidato da Hideo Kojima ha condiviso con la community un ricco trailer dedicato, con il quale sono state illustrate le diverse feature aggiuntive che caratterizzeranno la produzione rimasterizzata. Attesa in esclusiva su PlayStation 5, la versione definitiva di Death Stranding porterà Sam Porter Bridges ad affrontare lo scenario apocalittico che caratterizza il mondo di gioco con nuove armi, strumenti e veicoli.



Tra miglioramenti al combattimento ravvicinato e nuovi robot di supporto, la Death Stranding: Director's Cut includerà anche delle missioni di trama aggiuntive. Non mancheranno poi all'appello aggiunte inattese, come la possibilità di cimentarsi in veri e propri circuiti. Per tutti i dettagli, vi lasciamo alla visione del trailer disponibile in apertura a questa news: buona visione!

Confermando quanto anticipato da Kojima, l'attesa per testare il gioco non sarà lunga, con la data di uscita della produzione fissata per il 24 settembre 2021, in esclusiva su PlayStation 5.